Иранские женщины выиграли чемпионат мира по борьбе на поясах

30 декабря в Нурсултане, Казахстан, состоялся чемпионат мира по борьбе на поясах.

В первый день соревнований Фатеме Фатхи Джуйбари завоевал серебряную медаль в весовой категории 60 кг. На второй день соревнований Хание Ашури завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 75 кг.

Захра Яздани также завоевала бронзовую медаль в категории 55 кг.

При этом сборная Ирана выиграла чемпионат с 93 очками. Кыргызстан и Казахстан заняли второе и третье места соответственно с 89 и 69 очками.

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