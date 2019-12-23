23 дек. 2019 г., 18:05
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News Code: 83605744
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Иран занимает 4-е место в мире по объему газотранспортной системы

Иран занимает 4-е место в мире по объему газотранспортной системы

Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Национальная иранская газотранспортная компания имеет крупнейшую газотранспортную систему в Азии, а четвертую в мире.

Об этом в понедельник заявил генеральный директор Национальной иранской газотранспортной компании Саид Таваколи.

Иранская газотранспортная компания оснащена 305 турбокомпрессорами, а 85 станциями повышения давления газа.

По его словам, в этом году несмотря на односторонние санкции США все изменения в оборудовании этой компании были сделаны иранскими инновационными компаниями и отечественными экспертами.

Таваколи также добавил, что в текущем году Иран также побил рекорд по добыче газа.

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