Вице-президент Ирана сообщил об увеличении числа иностранных туристов на 30%

"Американцы полагали, что они мешают иностранным туристам путешествовать в нашу страну путем введения жестких санкций в отношении иранского народа", отметил он в кулуарах церемонии открытия музея местной музыки на провинции Бушер.

Он добавил, что доклады свидетельствуют о росте числа иностранных туристов в Иране наряду с началом санкций США.

По его словам, число иностранных туристов достигло 7 млн. человек в прошлом году.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392