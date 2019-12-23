23 дек. 2019 г., 15:37
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News Code: 83605545
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Вице-президент Ирана сообщил об увеличении числа иностранных туристов на 30%

Вице-президент Ирана сообщил об увеличении числа иностранных туристов на 30%

Бушер, 23 декабря, ИРНА – Несмотря на санкции США число иностранных туристов за последние 2 года вырос на 30%. Об этом заявил в понедельник первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

"Американцы полагали, что они мешают иностранным туристам путешествовать в нашу страну путем введения жестких санкций в отношении иранского народа", отметил он в кулуарах церемонии открытия музея местной музыки на провинции Бушер.
Он добавил, что доклады свидетельствуют о росте числа иностранных туристов в Иране наряду с началом санкций США.
По его словам, число иностранных туристов достигло 7 млн. человек в прошлом году.

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