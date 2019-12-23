США вынуждены прекратить политику максимального давления против Ирана: Рухани

Глава иранского правительства на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром назвал двусторонние отношения дружескими, призвав к расширению торговых и экономических связей.

"Доработка железной дороги Чабахар-Захедан может привести к улучшению позиции порта Чабахар, развитию регионального торгового сотрудничества и перевозке товаров через дешевый и короткий маршрут", заявил Рухани, указав на взаимодействия Ирана и Индии в Чабахаре.

Индийский министр иностранных дел на этой встрече выразил удовлетворение развитием сотрудничества двух стран в Чабахаре, призвав к ускорению проектов в регионе.

Он также заявил, что, безусловно, нынешняя сложная ситуация закончится.

Глава МИД Индии, который находится с визитом в Тегеране, также встретился с главой ВСНБ и МИД Ирана.

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