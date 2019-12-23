23 дек. 2019 г., 15:26
Journalist ID: 2390
News Code: 83605524
0 Persons

Tags

США вынуждены прекратить политику максимального давления против Ирана: Рухани

США вынуждены прекратить политику максимального давления против Ирана: Рухани

Тегеран, 23 декабря, ИРНА – США вынуждены, рано или поздно, до или перед президентскими выборами прекратить политику максимального давления в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

Глава иранского правительства на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром назвал двусторонние отношения дружескими, призвав к расширению торговых и экономических связей.
"Доработка железной дороги Чабахар-Захедан может привести к улучшению позиции порта Чабахар, развитию регионального торгового сотрудничества и перевозке товаров через дешевый и короткий маршрут", заявил Рухани, указав на взаимодействия Ирана и Индии в Чабахаре.
Индийский министр иностранных дел на этой встрече выразил удовлетворение развитием сотрудничества двух стран в Чабахаре, призвав к ускорению проектов в регионе.
Он также заявил, что, безусловно, нынешняя сложная ситуация закончится.
Глава МИД Индии, который находится с визитом в Тегеране, также встретился с главой ВСНБ и МИД Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
1 + 9 =