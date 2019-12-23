Баку не станет присоединяться ни к каким санкционным механизмам против своих соседей

"Азербайджан по-прежнему как на мировом, так и на региональном уровне проводит миролюбивую политику. И в первую очередь она рассчитана на дружеские и взаимовыгодные отношения со своими соседями, в том числе и с Ираном", заявил он в интервью haqqin.az.

«Мы неоднократно во время встреч со своими западными партнерами говорили о нашей политике в регионе. Ни к каким санкционным механизмам Баку в отношении своих соседей присоединяться не будет", добавил он.

По его словам, что используемая сейчас США практика экономических санкций не укладывается в рамки никаких международных норм.

"Мы видим, что сейчас творится в политической жизни США, поэтому принимаемые там решения не имеют логики. Но наша политика имеет и логику, и последовательность, и мы продолжим укреплять наши добрососедские отношения со своими странами региона», - утверждает Сеидов.

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