Вторичный контур реактора Хандаб запущен

Первый этап установки реактора тяжелой воды Хандаб (вторичного контура и крышки реактора) был открыт Салехи на площадке объекта тяжелой воды в Хандабе.

«Из 52 систем этой части 20 систем завершен, 18 находятся в стадии строительства, а остальные находятся в стадии контракта, и, надеюсь, что до следующих трех месяцев будут завершены», - сказал Салехи.

«Также в начальной части реактора мы установили крышку реактора, которая состоит из 3 частей и в общей сложности около 100 детадей, что является большим шагом», - отметил он.

По ядерной сделке, процесс реконструкции реактора в Хандабе начался при сотрудничестве Ирана и Китая и с участием других членов ядерной сделки, включая Соединенные Штаты, после выхода которых заменили Великобританию ими. На основе ядерной сделки, реконструкция реактора тяжелой воды в Хендабе должна завершаться в течение пятилетнего процесса, но из-за выхода США этот процесс был отложен.

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