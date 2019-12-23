В Иране производство стали выросло на 5%

Средний рост производства стали в мире – 2,7%. Рост производства стали в Иране два раза больше мирового роста.
Всемирная ассоциация стали назвала объём производства стали Ирана за 11 месяцев 2019 года 23 млн. 648 тыс. тонн. В 2018 году объем производства стали Ирана составили 22 млн. 452 тыс. тонн.
Иран занимает 10-е место среди производителей стали мира. Страна может стать 7-м крупнейшим производителем стали мира в 2021 году, достигнув мощности производства 55 млн. тонн стали.
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Тегеран, 23 декабря, ИРНА - Всемирная ассоциация стали в своем последнем докладе сообщила о росте производства стали в Иране на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Средний рост производства стали в мире – 2,7%. Рост производства стали в Иране два раза больше мирового роста.
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