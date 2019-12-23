Иран: обвинения Европейского парламента необоснованны и базируются на искажении фактов

«Обвинения, выдвинутые членами Европарламента в резолюции против Ирана, базируются на необоснованной информации и получены от несанкционированных источников и группировок, некоторые из которых имеют террористический характер», - отметил он.

Подтверждая, что Исламская Республика Иран как демократическая система рассматривает свободу слова, мирные протесты и мирные митинги как естественное и законное право своих граждан и всегда придерживается этого, он добавил: «Как и любая другая независимая страна, Исламская Республика Иран ради обеспечения национальной безопасности страны и борьбы с вооружёнными бандами, которые отнимают жизни ни в чём неповинных гражданских лиц и лишают их имущества, будет выполнять свои неотъемлемые юридические обязанности».

«В чем причина молчания Европейского парламента и отсутствия осуждения нарушений США в отношении санкций против более чем 80 миллионов иранцев?», указал он.

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