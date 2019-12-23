Зариф: надо противостоять патетическому подходу США к санкциям против стран

«Патетический подход США к введению санкций представляет собой болезненную и безрассудную зависимость, и в таких обстоятельствах нельзя предсказать, что Соедин2нные Штаты будут делать дальше», - указал он.

«Это патетическое поведение повлияет как на их друзей, так и на противников, если только не подвергнется массовому противодействию», - написал он.

Зариф ранее заявил в ответ на санкции США, что Соединённые Штаты вскоре введут санкции даже против себя.

Министр иностранных дел Ирана подверг критике политику США, заявив, что злополучный американский подход к санкциям в отношении других стран должен рассматриваться коллективно.

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