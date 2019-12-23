23 дек. 2019 г., 10:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83604808
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Али Шамхани: если европейцы не выполнят своих обязательств по СВПД, мы предпримем пятый шаг

Али Шамхани: если европейцы не выполнят своих обязательств по СВПД, мы предпримем пятый шаг

Тегеран, 23 декабря, ИРНА - «Чтобы поддерживать и сбалансировать ядерные обязательства Ирана, Тегеран начал сокращать свои мирные ядерные обязательства на различных этапах, и если европейцы не выполнят свои обязательства, мы сделаем пятый шаг по сокращению», - сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

«Великобритания, Германия и Франция обязались поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) путем защиты экономических интересов Ирана после того, как Соединенные Штаты незаконно покинули его 8 мая 2018 года. Этим странам, несмотря на их устную и политическую позицию против действий США, пока не удалось добиться практических мер, обещанных для сохранения этого соглашения», - указал он.

«Если европейские страны, являющиеся членами ядерного соглашения, не выполнят свои обязательства, Исламская Республика Иран предпримет пятый шаг по сокращению своих обязательств», - подчеркнул секретарь Высшего совета национальной безопасности.

«Первоначально президент США Дональд Трамп начал уменьшать свои обязательства по СВПД, после чего Европа пренебрегла выполнением обязательств на практике», - добавил он.

Великобритания, Германия и Франция пообещали сохранить ядерную сделку 2015 года после того, как США незаконно вышли из СВПД 8 мая 2018 года. Эти страны, несмотря на словесную и политическую позицию против действий США, до сих пор не смогли выполнить практические меры, обещанные для сохранения этого соглашения.

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