23 дек. 2019 г., 17:41
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News Code: 83604547
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Министры труда Ирана и Армении подписали соглашение о сотрудничестве

Министры труда Ирана и Армении подписали соглашение о сотрудничестве

Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Шариатмадари и министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам профессионального образования, социального обеспечения, труда и занятости.

"Политика Исламской Республики Иран всегда основывалась на развитии отношений со своими соседями и странами региона, и мы будем идти по этому пути", заявил Шариатмадари на встрече с армянской коллегой, следует из сообщения министерства кооперации, труда и социального обеспечения.

Шариатмадари также подчеркнул необходимость выполнения соглашения, подписанного в 2011 году между министерствами труда Ирана и Армении по труду и социальным вопросам.

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