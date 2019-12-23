Министры труда Ирана и Армении подписали соглашение о сотрудничестве

"Политика Исламской Республики Иран всегда основывалась на развитии отношений со своими соседями и странами региона, и мы будем идти по этому пути", заявил Шариатмадари на встрече с армянской коллегой, следует из сообщения министерства кооперации, труда и социального обеспечения.

Шариатмадари также подчеркнул необходимость выполнения соглашения, подписанного в 2011 году между министерствами труда Ирана и Армении по труду и социальным вопросам.

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