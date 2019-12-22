Иранец стал вторым на отборочном турнире к Олимпиаде-2020 в Катаре

Ростами выступал в весовой категории до 96 килограммов и набрал в сумме 404 кг.

В рывке иранец, подняв 178 килограммов, выиграл "золото" в первом упражнении. В толчке Ростами удалось взять 225 килограммов, и выиграл серебряную медаль. Таким образом, иранский тяжелоатлет занял второе место отборочного турнира.

Другой представитель Ирана в весовой категории до 96 килограммов Али Мири, набрав в сумме 371 кг (163 кг в рывке, 209 кг в толчке) занял третье место.

Первое место в данной категории занял катарский тяжелоатлет Фарес Катари.

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