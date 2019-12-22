22 дек. 2019 г., 18:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83604402
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Объемы изъятых в таможенных пунктах Ирана наркотиков выросли на 390%

Объемы изъятых в таможенных пунктах Ирана наркотиков выросли на 390%

Тегеран, 22 декабря. ИРНА — Всего за 9 месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 года) изъято 480,5 тонн наркотических средств, что на 390 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.

С начала иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 года) по 21-е декабря в таможенных пунктах Исламской Республики Иран изъято 480 тонн и 586 кг наркотических средств.

Согласно приведенной службой статистике, в частности в Иране на 500% выросли объемы изъятия Метамфетамина.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу.

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