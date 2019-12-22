22 дек. 2019 г., 16:28
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News Code: 83604241
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Иран и Азербайджан имеют большие возможности для развития сотрудничества в образовательной сфере

Иран и Азербайджан имеют большие возможности для развития сотрудничества в образовательной сфере

Баку, 22 декабря. ИРНА — Медицинские вузы Ирана и Азербайджана имеют большие возможности для развития двустороннего сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах, сказал заместитель ректора Тегеранского медицинского университета по международным делам Рамин Корди.

Корды, который находится в Баку в интервью корреспонденту ИРНА отметил достижения азербайджана в медицинской области, отметив, что Иран готова к обмену опытом и сотрудничеству с Республикой Азербайджан по этому направлению.

Заместитель ректора Тегеранского медицинского университета добавил, что Тегеранский медицинский университет является одним из ведущих медицинских вузов региона, и занимает 1-3 места в региональном рейтинге. "Поэтому Тегеранский медицинский университет намерен развивать сотрудничество с региональными вузами, в том числе с Азербайджаном", указал он.

По его словам, в настоящее время Тегеранский медицинский университет активно развивает сотрудничество с медицинскими вузами из Ирака и Афганистана. "На сегодняшний день в Тегеранском медицинском университете проходят обучение около 800 иностранных студентов из 46 стран мира", добавил Корди.

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