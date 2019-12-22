22 дек. 2019 г., 15:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83604145
0 Persons

Иранец стал старшим членом международной федерации "Эскрима Кали Арнис"

Иранец стал старшим членом международной федерации "Эскрима Кали Арнис"

Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Представитель Ирана и Ближнего Востока по Арнису Хоссейн Эзати избран старшим членом исполнительного комитета международной федерации "Эскрима Кали Арнис".

Эзати, который участвовал в 30-х соревнованиях на юго-востоке Азии, также работал судьей в турнире.
Арнис или эскрима — филиппинское боевое искусство. Обучение начинается с работы с оружием (палки, ножи, бо), позже изучаются техники рукопашного боя (панантукан). Используются единые двигательные принципы при рукопашном бое и бое с оружием. В эпоху колониализма испытала сильное влияние испанского фехтования дестреза унаследовав от него раздел эспада и дага.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
3 + 14 =