Иранец стал старшим членом международной федерации "Эскрима Кали Арнис"

Эзати, который участвовал в 30-х соревнованиях на юго-востоке Азии, также работал судьей в турнире.

Арнис или эскрима — филиппинское боевое искусство. Обучение начинается с работы с оружием (палки, ножи, бо), позже изучаются техники рукопашного боя (панантукан). Используются единые двигательные принципы при рукопашном бое и бое с оружием. В эпоху колониализма испытала сильное влияние испанского фехтования дестреза унаследовав от него раздел эспада и дага.

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