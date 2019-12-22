Глава МИД Индии встретился с Зарифом в Тегеране

Индийский министр иностранных дел находится в Иране для участия в Межправительственной комиссии двух стран в Тегеране.

Обе стороны на этой встрече обсудили двусторонние отношения и важнейшие региональные и международные вопросы.

19-я Межправительственная комиссия Ирана и Индии под председательством Зарифа и Джайшанкара пройдет в иранской столице.

2-е заседание исполнительного комитета трехстороннего соглашения Ирана, Афганистана и Индии в пятницу прошло в Нью-Дели.

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