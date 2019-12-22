22 дек. 2019 г., 15:20
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News Code: 83604119
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Глава МИД Индии встретился с Зарифом в Тегеране

Глава МИД Индии встретился с Зарифом в Тегеране

Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье провел встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Тегеране.

Индийский министр иностранных дел находится в Иране для участия в Межправительственной комиссии двух стран в Тегеране.
Обе стороны на этой встрече обсудили двусторонние отношения и важнейшие региональные и международные вопросы.
19-я Межправительственная комиссия Ирана и Индии под председательством Зарифа и Джайшанкара пройдет в иранской столице.
2-е заседание исполнительного комитета трехстороннего соглашения Ирана, Афганистана и Индии в пятницу прошло в Нью-Дели.

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