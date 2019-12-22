22 дек. 2019 г., 15:08
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News Code: 83604094
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В Иране заявили об академическом сотрудничестве с Азербайджаном

В Иране заявили об академическом сотрудничестве с Азербайджаном

Баку, 22 декабря, ИРНА – Университеты медицинских наук Тегерана могут взаимодействовать с азербайджанскими вузами в исследовательской области. Об этом заявил заместитель ректора Тегеранского медицинского университета по международным делам Рамин Корди.

Он, который находится в Баку для изучения потенциалы сотрудничества, заявил о достижениях Азербайджана в области медицинской науки.
"Тегеранский медицинский университет считается лучшим медицинским вузом в стране и регионе", заявил он, отметив, что этот университет стремится расширять свои отношения с соседними странами.
По его словам, Иран способствовал проведению специальных курсов по магистратуре и кандидату наук в Ираке, Иракском Курдистане и Афганистане.
"800 студентов из 46 стран учатся в Тегеранском медицинском университете", отметил он, добавив, что студенты из бывших стран СССР редко учатся в Иране из-за проблемы с русским языком. В иранских вузах преподаются на английском и персидском языках.

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