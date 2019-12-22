Представители религиозных меньшинств осудили антииранскую резолюцию по правам человека

Иранские представители назвали данную резолюцию пристрастной и односторонней.

На заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была одобрена резолюция по правам человека в Иране, предложенная Канадой. За резолюцию проголосовали 81 стран, против – 30 и 70 членов воздержались. Резолюция обвиняет Иран в дискриминации женщин и религиозных меньшинств.

Иранские парламентарии назвали резолюцию политически мотивированной.

Официальный представитель министерства Аббас Мусави назвал предложенную Канадой резолюцию документом, разработанным на основе "избирательного, злонамеренного, конфронтационного и политически заряженного отношения".

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