22 дек. 2019 г., 14:42
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Представители религиозного меньшинства осудили антииранскую резолюцию по правам человека

Представители религиозного меньшинства осудили антииранскую резолюцию по правам человека

Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Представители религиозного меньшинства в иранском парламенте осудили антииранскую резолюцию по правам человека, призвав внешнеполитическое ведомство нейтрализировать заговоры враждебных стран против Ирана.

Иранские представители назвали данную резолюцию пристрастным и односторонним.
На заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была одобрена резолюция по правам человека в Иране, предложенная Канадой. За резолюцию проголосовали 81 стран, против – 30 и 70 членов воздержались. Резолюция обвиняет Иран в дискриминации женщин и религиозных меньшинств.
Иранские парламентарии назвали резолюцию политически мотивированной.
Официальный представитель министерства Аббас Мусави назвал предложенную Канадой резолюцию документом, разработанным на основе "избирательного, злонамеренного, конфронтационного и политически заряженного отношения".
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