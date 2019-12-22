Новый посол Ирана в РФ встретился с Зарифом

Стороны на этой встрече обсудили двусторонние связи с Россией.

Зариф призвал к расширению всеобщих отношений Тегерана с Москвой больше, чем раньше, указав на давние связи двух стран.

10 ноября парламент Ирана принял отставку парламентария Казема Джалали, который вскоре станет новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики в РФ.

146 парламентариев иранского парламента проголосовали за отставку Джалали с должности представителя Меджлиса, против – 58. Воздержались 9 депутатов.

Джалали работал парламентарием за последние 20 лет, он избран членом исполнительного комитета международной межпарламентской ассамблеи.

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