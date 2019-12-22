В Москве отметили иранский праздник «Шаб-е Ялда»

Глава Культурного представительства при Посольстве Ирана в России Гахреман Солеймани на этой церемонии заявил о традиции Шаб-е Ялда, назвав праздник символом победы добра над злом и установлении мира и справедливости.
По его словам, праздник Шаб-е Ялда в эти дни также может сыграть свою положительную роль и собрать всех членов семьи.
Шабе Ялда - древний иранский праздник, который отмечают в ночь с 21 на 22 декабря (у иранцев это последняя ночь осени и самая длинная ночь года в северном полушарии). Слово «Ялда» означает «рождение нового дня».
Москва, 22 декабря, ИРНА – Праздник «Шаб-е Ялда» наряду с 20-й годовщиной основания культурного представительства посольства ИРИ в Москве состоялся с участием посла Исламской Республики Мехди Санаи и ряда российских деятелей культуры.
Глава Культурного представительства при Посольстве Ирана в России Гахреман Солеймани на этой церемонии заявил о традиции Шаб-е Ялда, назвав праздник символом победы добра над злом и установлении мира и справедливости.
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