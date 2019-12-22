В Москве отметили иранский праздник Шабе Ялда

Глава Культурного представительства при Посольстве Ирана в России Кахреман Солеймани на этой церемонии заявил о традиции празднования Шабе Ялда, назвав этот праздник символом победы добра над злом и установлении мира и справедливости.

По его словам, праздник Шабе Ялда в эти дни также может сыграть свою положительную роль и собрать всех членов семьи воедино.

Шабе Ялда - древний иранский праздник, который отмечают в ночь с 21 на 22 декабря (у иранцев это последняя ночь осени и самая длинная ночь в году в северном полушарии). Слово «Ялда» означает «рождение нового дня».

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