22 дек. 2019 г., 13:20
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News Code: 83603865
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В Москве отметили иранский праздник Шабе Ялда

В Москве отметили иранский праздник Шабе Ялда

Москва, 22 декабря, ИРНА – Праздник Шабе Ялда наряду с 20-й годовщиной основания культурного представительства Ирана в Москве прошёл с участием посла ИРИ Мехди Санаи и ряда российских деятелей культуры.

Глава Культурного представительства при Посольстве Ирана в России Кахреман Солеймани на этой церемонии заявил о традиции празднования Шабе Ялда, назвав этот праздник символом победы добра над злом и установлении мира и справедливости.
По его словам, праздник Шабе Ялда в эти дни также может сыграть свою положительную роль и собрать всех членов семьи воедино.
Шабе Ялда - древний иранский праздник, который отмечают в ночь с 21 на 22 декабря (у иранцев это последняя ночь осени и самая длинная ночь в году в северном полушарии). Слово «Ялда» означает «рождение нового дня».

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