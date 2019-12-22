Иран планирует сотрудничать с Катаром при подготовке к ЧМ-2022

Стороны на этой встрече призвали к расширению взаимодействия в рамках соглашения, которое было подписано в прошлом году.

Встреча состоялась в кулуарах Клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.

Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу в ноябре — декабре 2022 года. Организаторы чемпионата мира ожидают приезда миллиона болельщиков в страну, численность населения которой не превышает 2,5 миллиона человек.

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