Иран планирует сотрудничать с Катаром при подготовке к ЧМ-2022

Стороны на этой встрече призвали к расширению взаимодействия в рамках соглашения, которое было подписано в прошлом году.
Встреча состоялась в кулуарах Клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.
Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу в ноябре — декабре 2022 года. Организаторы чемпионата мира ожидают приезда миллиона болельщиков в страну, численность населения которой не превышает 2,5 миллиона человек.
Тегеран, 22 декабря, ИРНА – Глава федерации футбола Ирана Мехди Тадж и его катарская коллега Шейх Хамад бин Халифа бин Ахмад аль Тани обсудили двустороннее взаимодействие по организации чемпионата мира 2020 года.
Стороны на этой встрече призвали к расширению взаимодействия в рамках соглашения, которое было подписано в прошлом году.
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