22 дек. 2019 г., 10:22
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Иран выиграл чемпионат Азии по тайскому боксу

Иран выиграл чемпионат Азии по тайскому боксу

Тегеран , 22 декабря, ИРНА – Сборная Ирана по тайскому боксу впервые выиграла чемпионат Азии, завоевав 15 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Казахстан и Таиланд также заняли второе и третье места, завоевав 22 и 13 медалей, соответственно.
Аюб Саки, Али Таклу, Мохаммадреза Пуршир Мохаммад и Хамидреза Кордабади среди взрослых завоевали золото. Надиа Этемад-Могаддам, Саттар Гадерзаде, Мохаммад Барги, Шайесте Чакинежад, Фаэзе Фали, Навид Рашидзаде, Али Мадади, Киан Энтезам, Хавари Ахмади, Фатеме Хазаи и Фереште Хасан-Заде среди молодежи выиграли золотую медаль.
Седиге Хадживанд и Амираббас Махдавипур также завоевали серебро среди взрослых. Мобина Гани-Заде, Седиге Хадживанд, Абольфазл Хани, Алиреза Надери и Амирхоссейн Золфи из молодежной команды также принесли Ирану серебро.
Бронзу выиграли Моджтаба Таравати, Муса Акбари и Атефе Мохаммади среди взрослых. Фатеме Хоссейни в составе молодежной команды также принесла бронзу Ирану.
Сборная Ирана по тайскому боксу также признана лучшей в турнире. Чемпионат Азии по тайскому боксу прошел в городе Абу-Даби, ОАЭ.
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