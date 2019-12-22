Иран выиграл чемпионат Азии по тайскому боксу

Казахстан и Таиланд также заняли второе и третье места, завоевав 22 и 13 медалей, соответственно.

Аюб Саки, Али Таклу, Мохаммадреза Пуршир Мохаммад и Хамидреза Кордабади среди взрослых завоевали золото. Надиа Этемад-Могаддам, Саттар Гадерзаде, Мохаммад Барги, Шайесте Чакинежад, Фаэзе Фали, Навид Рашидзаде, Али Мадади, Киан Энтезам, Хавари Ахмади, Фатеме Хазаи и Фереште Хасан-Заде среди молодежи выиграли золотую медаль.

Седиге Хадживанд и Амираббас Махдавипур также завоевали серебро среди взрослых. Мобина Гани-Заде, Седиге Хадживанд, Абольфазл Хани, Алиреза Надери и Амирхоссейн Золфи из молодежной команды также принесли Ирану серебро.

Бронзу выиграли Моджтаба Таравати, Муса Акбари и Атефе Мохаммади среди взрослых. Фатеме Хоссейни в составе молодежной команды также принесла бронзу Ирану.

Сборная Ирана по тайскому боксу также признана лучшей в турнире. Чемпионат Азии по тайскому боксу прошел в городе Абу-Даби, ОАЭ.

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