Университет Хазар Азербайджана заинтересован в развитии отношений с иранскими университетами

В ходе заседания Совета управляющих Университета Хазар обсуждался недавний визит Гамлета Исаханлы в Иран и расширение сотрудничества с университетами Исламской Республики Иран.

«Хотя Университета Хазар активно сотрудничает с европейскими и турецкими университетами, общение и взаимодействие с иранскими университетами не является удовлетворительным, и в этом отношении необходимо принять меры», - отметил Исаханлы.

Он также посчитал возможным трехстороннее общение между университетами Азербайджанской Республики, Ирана и Турции и добавил, что реализация этого важного может иметь хорошие результаты.

Он также призвал разработать план развития отношений с университетами Исламской Республики Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472