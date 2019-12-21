21 дек. 2019 г., 21:53
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News Code: 83603204
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Университет Хазар Азербайджана заинтересован в развитии отношений с иранскими университетами

Университет Хазар Азербайджана заинтересован в развитии отношений с иранскими университетами

Баку, 21 декабря, ИРНА – Ректор Университета Хазар Азербайджанской Республики Гамлет Исаханлы, выразил заинтересованность в развитии научно-технических связей с университетами Исламской Республики Иран.

В ходе заседания Совета управляющих Университета Хазар обсуждался недавний визит Гамлета Исаханлы в Иран и расширение сотрудничества с университетами Исламской Республики Иран.

«Хотя Университета Хазар активно сотрудничает с европейскими и турецкими университетами, общение и взаимодействие с иранскими университетами не является удовлетворительным, и в этом отношении необходимо принять меры», - отметил Исаханлы.

Он также посчитал возможным трехстороннее общение между университетами Азербайджанской Республики, Ирана и Турции и добавил, что реализация этого важного может иметь хорошие результаты.

Он также призвал разработать план развития отношений с университетами Исламской Республики Иран.

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