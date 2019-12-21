Сборная Ирана завоевала 2 золота ЧА по академической гребле

В Таиланде продолжаются соревнования по академической гребле с участием иранских спортсменов.
В мужском одиночном экипаже Бахман Насири завоевал золотую медаль. В женских соревнованиях (тяжелого веса) Назанин Молаи также получила золотую награду.
Напомним, что в октябре на чемпионате Азии по академической гребле иранские спортсмены завоевали 7 медалей: 2 золотых и 5 бронзовых. Тогда же Насири и Молаи принесли сборной Ирана две золотые медали.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409
Your Comment