21 дек. 2019 г., 20:12
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News Code: 83603162
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Сборная Ирана завоевала 2 золота ЧА по академической гребле

Сборная Ирана завоевала 2 золота ЧА по академической гребле

Тегеран, 21 декабря. ИРНА — Иранские спортсмены Бахман Насири и Назанин Молаи завоевали по золоту на Чемпионате Азии по академической гребле, проходящем в Таиланде.

В Таиланде продолжаются соревнования по академической гребле с участием иранских спортсменов.

В мужском одиночном экипаже Бахман Насири завоевал золотую медаль. В женских соревнованиях (тяжелого веса) Назанин Молаи также получила золотую награду.

Напомним, что в октябре на чемпионате Азии по академической гребле иранские спортсмены завоевали 7 медалей: 2 золотых и 5 бронзовых. Тогда же Насири и Молаи принесли сборной Ирана две золотые медали.

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