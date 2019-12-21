Сборная Ирана завоевала 2 золота ЧА по академической гребле

Тебриз, 19 декабря, ИРНА - Глава Сельскохозяйственного джихада в иранском Восточном Азербайджане Акбар Фатхи объявил об экспорте сельскохозяйственной продукции на сумму 250 млн долларов с таможни провинции в первые восемь месяцев этого года и сказал, что экспорт в этом году увеличился на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.