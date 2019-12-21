Рухани: японцы предложили Ирану способ слома санкций США

"У японцев было новое предложение по поводу слома санкций США, у нас также было новое предложение на этот счет, мы обсудили это, договорившись продолжить наши консультации по этому вопросу", - рассказал Рухани, комментируя переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По его словам европейские и другие страны также прилагают усилия по решению проблемы санкций США, которые не поддерживаются никем, кроме одной или двух стран.

"санкции США против Ирана нарушают международные нормы и не принесут каких-либо результатов", сказал Рухани, добавив, что американцы будут вынуждены свернуть с ошибочного пути.

Кроме того, иранский президент добавил, что не Япония намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе.

"Япония поддерживает план Ирана по миру в Ормузском проливе. Во-вторых, Япония открыто заявила о том, что не будет участвовать в американских планах по обеспечению безопасности в регионе", указал президент, отметив, что Тегеран приветствует подобную позицию Японии по обоим вопросам.

Президент Ирана пояснил, что Япония намерена направить в регион корабль-разведчик, однако не в Персидский залив или Ормузский пролив, а в Баб-эль-Мандебский пролив и отдельную часть Оманского залива.

"Премьер-министр Японии разъяснил планы Токио на этот счет, однако Тегеран в ответ на это заявил, что безопасность региона должны обеспечивать входящие в него страны", заключил Рухани.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409