Спорт Зурхане имеется в 85 странах мира

Он отметил, что спортсмены из 18 африканских и 14 стран из Южной Америки играют в спорт Зурхане.

По его словам, 3-й международный турнир по Зурхане и борьбе пехлеванов зимой пройдет в иранской Боджнурде с участием более 143 спортсменов. Ранее турнир прошел в Южном Корее и Индонезии.

Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране, Азербайджане и до недавнего времени в Ираке. В переводе с азербайджанского и персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хане» — «дом», то есть «дом силы».