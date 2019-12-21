21 дек. 2019 г., 15:39
Journalist ID: 2390
News Code: 83602913
0 Persons

Спорт Зурхане имеется в 85 странах мира

Спорт Зурхане имеется в 85 странах мира

Боджнурд, 21 декабря, ИРНА - Глава международной спортивной федерации Зурхане Мохсен Мехр-Ализаде заявил, что в настоящее время спорт Зурхане и борьба пехлеванов имеется в 85 странах мира, включая 24 европейских и 28 азиатских стран.

Он отметил, что спортсмены из 18 африканских и 14 стран из Южной Америки  играют в спорт Зурхане.
По его словам, 3-й международный турнир по Зурхане и борьбе пехлеванов зимой пройдет в иранской Боджнурде с участием более 143 спортсменов. Ранее турнир прошел в Южном Корее и Индонезии.
Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране, Азербайджане и до недавнего времени в Ираке. В переводе с азербайджанского и персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хане» — «дом», то есть «дом силы».

Your Comment

You are replying to: .
5 + 6 =