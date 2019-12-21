21 дек. 2019 г., 15:23
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News Code: 83602882
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Объем экспорта продукции из Ирана превысил импорт

Объем экспорта продукции из Ирана превысил импорт

Занджан, 21 декабря, ИРНА – Стоимость импорта продукции в Иран за первые 8 месяцев иранского 1398 года составлял 55 млрд. долларов, который считается равной доле экспорта. Об этом заявил в субботу заместитель директора по таможенному управлению и развитию ресурсов Ирана Ахмад Закери, добавив, что в настоящее время объем экспорта продукции из Ирана превысил импорт.

"Общий объем импорта и экспорта Ирана в первые 8 месяцев иранского 1398 году составлял 110 млн. тонн – 88 млн. тонн экспорта, 22 млн. импорта", заявил Закери.
По его словам, высокий уровень экспорта говорит о развитии производства в стране, поскольку в случае производства в стране объем экспорта увеличивается.

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