Иранские женщины-арбитры рассудят матчи в рамках отборочного турнира ОИ-2020

Тегеран, 21 декабря, ИРНА - На съезде ведущих японских политических, экономических и культурных директоров в Токио президент Ирана Хасан Рухани объявил, что двери Иран открыты для японского правительства и корпораций для участия и инвестирования в крупные экономические проекты, и две страны, как два давних друга, не должны позволять третьей стране подорвать ирано-японские отношения.