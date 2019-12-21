21 дек. 2019 г., 13:58
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Иранские женщины-арбитры рассудят матчи в рамках отборочного турнира ОИ-2020

Иранские женщины-арбитры рассудят матчи в рамках отборочного турнира ОИ-2020

Тегеран, 21 декабря, ИРНА - Женщины-арбитры из Ирана рассудят женские матчи по футболу в рамках отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Футбольные матчи среди женщин в рамках отборочного турнира ОИ-2020 с участием Австралии, Китая, Таиланда и Тайваня 3-9 февраля пройдут в Китае.
Махса Горбани как тренер и Энсие Хаббаз Мафинежад в качестве помощника арбитра будут присутствовать на соревнованиях.
Горбани ранее рассудила матчи чемпионата футбола Азии до 16 и до 19 лет.

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