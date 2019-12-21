Новак заявил о реализации проектов России в Иране

"Есть несколько проектов, которые сегодня находятся на стадии рассмотрения насчет представления государственного бюджета проекта от России Ирану. Речь идет о модернизации и строительстве электростанций, гидроэлектростанций и строительстве нового участка железной дороги", заявил российский министр в интервью ИРНА, указав на свою недавнюю встречу со своим иранским коллегой Резой Ардеканианом.

"Мы также обсуждали поставки вагонов метро", добавил он.

Он отметил, что стороны подписали протоколы, и проекты находятся на стадии проработки."Я уверен, что эти проекты будут реализованы", заверил он.

Россия сотрудничает с Ираном в рамках программы "нефть в обмен на товары"

Говоря о сотрудничестве с Ираном в санкционный период, Новак отметил: "Мы всегда выступали против различных ограничений, которые вводятся третьими странами по производству товаров и добыче нефти".

"Мы сотрудничаем со своими иранскими партнерами в рамках программы "нефть в обмен на товары". Этот механизм был организован в 2014 году. Он считается хорошим инструментом, который способствует развитию торгового оборота и обеспечивает источники финансирования для поставки российских продукций сельского хозяйства и машиностроения в Иран", добавил он.

По его словам, Иран и Россия – великие страны, которые занимают ведущие роли на мировых энергетических рынках, и они должны развивать свои отношения.

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