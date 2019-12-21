Рухани: Мы не должны позволять третьей стране подорвать ирано-японские отношения

«Двери Иран открыты для японского правительства и корпораций для участия и инвестирования в крупные экономические проекты, и две страны, как два давних друга, не должны позволять третьей стране подорвать ирано-японские отношения», - указал он.

«Мы можем в полной мере сотрудничать в вопросах инфраструктуры, окружающей среды и человека, продовольствия и медицины. Компании также могут инвестировать в Иран, и мы можем предоставить им необходимые обязательства», - отметил он.

«Мы уверены, что незаконные санкции не могут продолжаться в течение длительного периода времени, и американцам однажды придется отказаться от них», - добавил он.

«Я надеюсь, что вы и правительство Японии постараетесь улучшить наши отношения, в том числе освободить наши деньги в банке в стране, чтобы мы могли использовать эти деньги. Эти деньги связаны с продажей нашей нефти до эмбарго США, поэтому мы имеем естественное право получить эти деньги», - продолжил Рухани.

«Иран по-прежнему открыт для Японии и японских компаний и особенно в отношении инвестиции в крупные проекты, такие как Чабахар, который может полностью соединить юг и восток с севером и западом», - заключил Рухани.

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