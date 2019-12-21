21 дек. 2019 г., 10:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83602244
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Иран: действия ООН являются важным шагом на пути к реализации прав палестинского народа

Иран: действия ООН являются важным шагом на пути к реализации прав палестинского народа

Тегеран, 21 декабря, ИРНА - Генеральный секретарь Международной конференции по интифаде Палестины иранского парламента Хосейн Амирабдоллахиян назвал недавний шаг Генеральной Ассамблеи ООН, которая подавляющим большинством голосов проголосовала за право палестинского народа на самоопределение, важным.

Хосейн Амирабдоллахиян в субботу указав на недавнего действия проекта Исламской Республики Иран  в отношении определения судьбы палестинской нации путем проведения референдума с участием палестинских жителей, подчеркнул, что «страны и нации в мире осознали, что нестабильность и отсутствие безопасности, угрожающее миру и безопасности в регионе и Европе сегодня, связано с оккупацией палестинской территории и продолжающейся агрессией и расправой над угнетенной палестинской нацией со стороны сионистов».

Он также призвал Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств утвердить и поддержать демократический план в отношении права на проведение референдума о судьбе палестинского народа, что является важным шагом на пути к решению самой важной проблемы в мусульманском мире.

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