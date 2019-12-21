Иран: действия ООН являются важным шагом на пути к реализации прав палестинского народа

Хосейн Амирабдоллахиян в субботу указав на недавнего действия проекта Исламской Республики Иран в отношении определения судьбы палестинской нации путем проведения референдума с участием палестинских жителей, подчеркнул, что «страны и нации в мире осознали, что нестабильность и отсутствие безопасности, угрожающее миру и безопасности в регионе и Европе сегодня, связано с оккупацией палестинской территории и продолжающейся агрессией и расправой над угнетенной палестинской нацией со стороны сионистов».

Он также призвал Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств утвердить и поддержать демократический план в отношении права на проведение референдума о судьбе палестинского народа, что является важным шагом на пути к решению самой важной проблемы в мусульманском мире.

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