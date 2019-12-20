Политические консультации Рухани в Куала-Лумпуре

Визит Рухани в Куала-Лумпур

Президент Рухани принял участие в Куала-Лумпурском саммите, выступил с речью на «круглом столе» на тему «приоритеты развития и вызовы исламского мира», встретился с соотечественниками, проживающими в Малайзии и провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участинц международного саммита.

"Исламский мир обладает большим потенциалом, но мы им не пользуемся", сказал Рухани на «круглом столе» на тему «приоритеты развития и вызовы исламского мира».

"На саммите были затронуты некоторые очень важные вопросы, которые при наличии единства могут помочь развитию мусульманских стран и решению их проблем", сказал он, добавив, что "Бог обильно благословил исламский мир, но мы не используем это так, как надо. Напротив, иногда игнорируем эти благословения в исламском мире, в то время как ислам является религией высокой нравственности и духовности", отметил он.

"В исламском мире проводится множество встреч по вопросам солидарности и разрешению споров, но мы не ожидаем, что все проблемы будут решены за одну встречу, однако подобные встречи должны привлечь наше внимание и помочь найти решение проблем", добавил он.

Встреча с соотечественниками, проживающими в Малайзии

В первый день поездки в Куала-Лумпуре Рухани провел встречу с проживающими в Малайзии соотечественниками, в которой приняли участие студенты и профессорско-преподавательский состав вузов, и бизнесмены.

Рухани на встрече рассказал о предпринимаемых мерах Правительством Ирана по решению комплекса вопросов, связанных соотечественниками и защите их прав в Малайзии.

Переговоры с малайзийскими властями

Президент Рухани на полях саммита провел в среду двусторонние переговоры с королем Малайзии султаном Абдуллой Риаятуддином аль-Мустафой Биллом Шахом. Во время переговоры стороны обсудили наиболее актуальные проблемы и вызовы исламского мира, в том числе палестинский кризис.

Иранский лидер также встретился с премьер-министром Малайзии Махатиром Мохаммадом. Он отметил, что многие проблемы, существующие среди мусульман вызваны вмешательством США в дела исламских государств.

"На протяжении последних двух лет Исламская Республика Иран подвергается односторонним и жестоким санкциям", сказал Рухани. — За последние пять месяцев, несмотря на политику максимально давления США, мы смогли улучшить нашу экономическую ситуацию".

Иранский президент отметил, что Тегеран всячески заинтересован в углублении отношений с Малайзией по всем направлениям, в том числе в области науки, энергетики, промышленности, туризма, морского сотрудничества и информационных технологий.

Кроме того, Рухани подчеркну, что санкции не могут повлиять на решимость Тегерана развивать сотрудничество с Куала-Лумпуром, заявив, что Иран и Малайзия могут расширить сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки.

"Тегеран готов к совместным проектам и инвестициям с Малайзией в рамках двустороннего партнерства на свободной зоне Джаск на юге Ирана", указал президент.

Рухани также выразил надежду на то, что Куала-Лумпурский саммит приведет к решению проблем мусульман, в частности на Ближнем Востоке.

Махатир Мохаммад, в свою очередь, отметил, что Малайзия полна решимости развивать и укреплять торгово-экономические отношения с Исламской Республикой.

Он также подчеркнул, что Кула-Лумпур выступает против односторонних санкции и политики максимального давления против Ирана, заявив, что его страна продолжит торгово-экономическое сотрудничество с Тегераном, несмотря на давление и санкции США.

Встреча с президентом Турции

Рухани на полях саммита провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Собеседники провели обсуждение актуальных проблем и вызовов исламского мира. Президенты также выступили за солидарность между мусульманскими странами.

Кроме того, стороны затронули актуальные региональные и международные темы, в том числе вопросы урегулирования сирийского кризиса и взаимодействие Тегерана и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию сирийского кризиса.

Рухани, выразив обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия США в Сирии и их попыток овладеть нефтяными скважинами этой страны, заявил о необходимости ирано-турецкого сотрудничества с правительством Сирии.

Он призвал к сотрудничеству с правительством Сирии для того, чтобы изгнать террористов из сирийского Идлиба.

Иран осуждает давление на Катар

Президент Рухани также провел встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. На переговорах стороны подробно обсудили практические вопросы по дальнейшему расширению и развитию ирано-катарских отношений.

Рухани, в частности отметил, что Тегеран осуждает и выступает против любой формы давления на Катар.

Рухани призвал исламские страны дать отпор гегемонии США

Выступая на саммите исламских стран в четверг в столице Малайзии, Рухани призвал исламские страны развивать экономические связи, чтобы избавиться от диктата американской финансовой системы и дать отпор гегемонии США. "Следует разработать меры для того, чтобы избавиться от доминирования доллара и американской финансовой системы", сказал президент.

"Американский экономический режим и долларизация национальной и глобальной экономик дали США возможность продвигать свою гегемонию при помощи угроз санкций и экономического терроризма", указал Рухани.

В то же время он признал, что кроме этого, мусульманский мир сталкивается с такими угрозами как Израиль, экстремизм и терроризм, которые, по словам Рухани, открывают путь для иностранного вмешательства в дела исламских стран.

Президент отметил, что войны в Сирии и Йемене, конфликты в Ираке, Ливане, Ливии и Афганистане стали результатом и "внутреннего экстремизма и внешнего вмешательства".

В то же время Рухани привел Иран в качестве успешного примера противостояния различным угрозам, особенно со стороны США.

Официальный визит в Японию

Рухани в пятницу прибыл с двухдневным визитом в Токио, где встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке — это удар по международному соглашению, миру и безопасности, а санкции против Ирана являются проигрышными, сказал президент Ирана на встрече с премьером Японии в Токио.

"Иран всегда прилагал усилия по установлению мира и спокойствия в регионе и мире в содействии и сотрудничестве с региональными странами и соседями. С этой целью главам региональных стран были направлены письма", сказал Рухани, указав на инициативу Тегерана по обеспечению безопасности в районе Ормузского пролива.

По его словам, Иран также ответственно подходит к обеспечению безопасности в регионе Персидского залива, безопасность которого подорвана другими странами. "Для обеспечения безопасности в регионе необходимо избавиться от одностороннего подхода в действиях", указал Рухани.

Иранский президент отметил, что другие страны могут вернуть США на путь исправления ошибок, если будут придерживаться соглашения, выход Вашингтона из которого не принес пользу никому. "Убеждены, что Совместный всеобъемлющий план действий является эффективным примером, который мог бы привести к миру и дружбе между всеми странами", сказал Рухани. При этом иранский лидер подчеркнул, что Иран не отворачивается от диалога, в том числе по ядерной сделке.

По словам Рухани, Тегеран прилагает все усилия для сохранения сделки так, чтобы это обеспечивало его интересы, и продолжит это делать, однако ожидает от сторон соглашения реализации своей части обязательств в рамках договоренности.

Рухани добавил, что Тегеран всячески заинтересован в углублении отношений с Малайзией по всем направлениям, в том числе в области энергетики, науки и технологии, медицины, туризма, спорта и таможни.

Премьер-министр Японии, в свою очередь, сказал, что Токио заинтересована в развитии связей с Ираном по всем направлениям.

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