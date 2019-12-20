Рухани назвал санкции США против Ирана проигрышными

"Иран всегда прилагал усилия по установлению мира и спокойствия в регионе и мире в содействии и сотрудничестве с региональными странами и соседями. С этой целью главам региональных стран были направлены письма", сказал Рухани, указав на инициативу Тегерана по обеспечению безопасности в районе Ормузского пролива.

По его словам, Иран также ответственно подходит к обеспечению безопасности в регионе Персидского залива, безопасность которого подорвана другими странами. "Для обеспечения безопасности в регионе необходимо избавиться от одностороннего подхода в действиях", указал Рухани.

Иранский президент отметил, что другие страны могут вернуть США на путь исправления ошибок, если будут придерживаться соглашения, выход Вашингтона из которого не принес пользу никому. "Убеждены, что Совместный всеобъемлющий план действий является эффективным примером, который мог бы привести к миру и дружбе между всеми странами", сказал Рухани. При этом иранский лидер подчеркнул, что Иран не отворачивается от диалога, в том числе по ядерной сделке.

По словам Рухани, Тегеран прилагает все усилия для сохранения сделки так, чтобы это обеспечивало его интересы, и продолжит это делать, однако ожидает от сторон соглашения реализации своей части обязательств в рамках договоренности.

Рухани добавил, что Тегеран всячески заинтересован в углублении отношений с Малайзией по всем направлениям, в том числе в области энергетики, науки и технологии, медицины, туризма, спорта и таможни.

Премьер-министр Японии, в свою очередь, сказал, что Токио заинтересована в развитии связей с Ираном по всем направлениям.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409