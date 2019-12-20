Помпео использует язык экстремизма: МИД Ирана

"Министры иностранных дел, как правило, говорят о мире, примирении, диалоге и уважении, в то время как господин Помпео представляет собой рупор запугивания, обмана, унижения с языком гнева, невежества и экстремизма", - сказал Мусави.

По его словам, госсекретарю США и бывшему главе ЦРУ Майку Помпео не место в дипломатии.

Пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что госсекретарь США перенес тип мышления ЦРУ в дипломатию, где американскому политику не место.

Он отметил, что Помпео перенес тип мышления ЦРУ в дипломатию США.