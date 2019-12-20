20 дек. 2019 г., 15:57
Journalist ID: 2390
News Code: 83601775
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Помпео использует язык экстремизма: МИД Ирана

Помпео использует язык экстремизма: МИД Ирана

Тегеран, 20 декабря, ИРНА. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что госсекретарь США Майк Помпео просто говорит о запугивании, обмане, унижении и оскорблении, провоцируя гнев, агрессию, невежество и экстремизм.

"Министры иностранных дел, как правило, говорят о мире, примирении, диалоге и уважении, в то время как господин Помпео представляет собой рупор запугивания, обмана, унижения с языком гнева, невежества и экстремизма", - сказал Мусави.
По его словам, госсекретарю США и бывшему главе ЦРУ Майку Помпео не место в дипломатии.
Пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что госсекретарь США перенес тип мышления ЦРУ в дипломатию, где американскому политику не место.
Он отметил, что Помпео перенес тип мышления ЦРУ в дипломатию США.

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