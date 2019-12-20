20 дек. 2019 г., 15:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83601721
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Новак назвал стратегическими двусторонние отношения Ирана и России

Новак назвал стратегическими двусторонние отношения Ирана и России

Москва, 20 декабря, ИРНА – Отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, и носят долгосрочный характер. Об этом заявил глава минэнерго РФ Александр Новак.

В ответ на вопрос корреспондента ИРНА в Москве об уровне отношений Тегеран и Москвы, Новак заявил, что благодаря усилиям лидеров двух стран за последние годы двусторонние связи вышли на беспрецедентно новый уровень.
По его словам, торгово-экономический оборот Ирана и Россия увеличиваетя, работают межправительственные комиссии и реализуются крупные инвестиционные проекты.
«Драйвером наших отношений, безусловно является энергетика, потому что, и Россия и Иран являются странами с огромным энергетическим ресурсом и с большим потенциалом», добавил он. 
Глава российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил: «Мы, конечно, взаимодействуем как в двустороннем формате, так и во многостороннем формате в этом направлении, и уверен, что у нас также и большой потенциал по дальнейшему развитию и нашего торгового оборота между нашими странами, а также по реализации крупных инвестиционных проектов». 

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