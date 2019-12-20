Новак назвал стратегическими двусторонние отношения Ирана и России

В ответ на вопрос корреспондента ИРНА в Москве об уровне отношений Тегеран и Москвы, Новак заявил, что благодаря усилиям лидеров двух стран за последние годы двусторонние связи вышли на беспрецедентно новый уровень.

По его словам, торгово-экономический оборот Ирана и Россия увеличиваетя, работают межправительственные комиссии и реализуются крупные инвестиционные проекты.

«Драйвером наших отношений, безусловно является энергетика, потому что, и Россия и Иран являются странами с огромным энергетическим ресурсом и с большим потенциалом», добавил он.

Глава российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил: «Мы, конечно, взаимодействуем как в двустороннем формате, так и во многостороннем формате в этом направлении, и уверен, что у нас также и большой потенциал по дальнейшему развитию и нашего торгового оборота между нашими странами, а также по реализации крупных инвестиционных проектов».

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