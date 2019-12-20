20 дек. 2019 г., 14:15
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News Code: 83601669
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Начались переговоры Рухани и Абэ в Токио

Начались переговоры Рухани и Абэ в Токио

Токио, 20 декабря, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани, который находится с двухдневным визитом в Токио, начал переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ в июне текущего года впервые после победы Исламской революции с 1979 года посетил Тегеран и встретился с иранскими властями. Он назвал целью своего визита попытка для снижения напряженности на Ближнем Востоке. Японские СМИ также сообщили о его усилиях для сохранения СВПД. Рухани сегодня посетит Токио по приглашению Абэ.
У Ирана и Японии дружественные отношения. Лидеры двух стран в сентябре встретились на полях заседания генассамблеи ООН. Сегодня в Токио состоялась 10-я встреча Рухани и Абэ.

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