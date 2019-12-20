Рухани прибыл с визитом в Токио

Иранский президент на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ намерен обсудить укрепление экономических отношений, последнюю ситуацию вокруг СВПД, выполнение обязательств по ядерной сделке со стороны всех участников соглашения и безопасность судоходства в регионе.

Япония назвала одной из целей встречи Рухани с Абэ сокращение напряженности между Ираном и США в отношении ядерной сделки.

Иран придает значение расширению и сохранению экономических отношений с Японией, а Япония попытается сыграть роль посредника между Ираном и США и способствовать развитию мира и стабильности в регионе.

Рухани планирует обсудить с премьер-министром Японии Синдзо Абэ планируемую отправку японских Сил самообороны на Ближний Восток. Япония ранее решила не вступать в военную коалицию США в Ормузском проливе. Однако в качестве отдельной инициативы правительство Японии планирует направить вертолетоносец и патрульный самолет вместе с военнослужащими Сил самообороны в районы за пределами Ормузского пролива.