20 дек. 2019 г., 13:16
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Рухани прибыл с визитом в Токио

Рухани прибыл с визитом в Токио

Токио, 20 декабря, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани, который в пятницу прибыл с двухдневным визитом в Токио, час назад встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Иранский президент на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ намерен обсудить укрепление экономических отношений, последнюю ситуацию вокруг СВПД, выполнение обязательств по ядерной сделке со стороны всех участников соглашения и безопасность судоходства в регионе.
Япония назвала одной из целей встречи Рухани с Абэ сокращение напряженности между Ираном и США в отношении ядерной сделки.
Иран придает значение расширению и сохранению экономических отношений с Японией, а Япония попытается сыграть роль посредника между Ираном и США и способствовать развитию мира и стабильности в регионе.
Рухани планирует обсудить с премьер-министром Японии Синдзо Абэ планируемую отправку японских Сил самообороны на Ближний Восток. Япония ранее решила не вступать в военную коалицию США в Ормузском проливе. Однако в качестве отдельной инициативы правительство Японии планирует направить вертолетоносец и патрульный самолет вместе с военнослужащими Сил самообороны в районы за пределами Ормузского пролива. 

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