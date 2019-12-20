20 дек. 2019 г., 10:44
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У Ирана неограниченные варианты для обеспечения национальных интересов

У Ирана неограниченные варианты для обеспечения национальных интересов

Нью-Йорк, 20 декабря, ИРНА – Иран не может остаться равнодушным к продолжению незаконных санкций США и предпримет меры для защиты национальных интересов с неограниченными вариантами. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в одностороннем порядке не постоянно. Для полного осуществления этого соглашения требуется более одной желающей и способной стороны», отметил он в четверг, выступая на заседании Совбеза ООН по изучению доклад генсека о последней ситуации вокруг выполнения резолюции № 2231.
По его словам, Иран не может остаться равнодушным к отсутствию практических мер со стороны других сторон СВПД.
«Иран остановил выполнение ряда обязательств по ядерной сделке согласно пунктам 26 и 36СВПД. Он также принял пошаговый подход, чтобы дать время дипломатии», отметил он.
Тахт-Раванчи сказал, что действия Ирана носят обратимый характер, но ущербы, нанесенные Ирану и иранцам в результате санкций, необратимые.
«Иран с уважением ответит на уважение, логично ответит на логику, но мы не может принимать запугивания, мы зеркально ответим на угрозу и запугивание», добавил он.
Постпред Ирана при ООН также предупредил о решительном ответе на любое ненужное действиепротив Исламской Республики.

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