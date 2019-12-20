У Ирана неограниченные варианты для обеспечения национальных интересов

«Выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в одностороннем порядке не постоянно. Для полного осуществления этого соглашения требуется более одной желающей и способной стороны», отметил он в четверг, выступая на заседании Совбеза ООН по изучению доклад генсека о последней ситуации вокруг выполнения резолюции № 2231.

По его словам, Иран не может остаться равнодушным к отсутствию практических мер со стороны других сторон СВПД.

«Иран остановил выполнение ряда обязательств по ядерной сделке согласно пунктам 26 и 36СВПД. Он также принял пошаговый подход, чтобы дать время дипломатии», отметил он.

Тахт-Раванчи сказал, что действия Ирана носят обратимый характер, но ущербы, нанесенные Ирану и иранцам в результате санкций, необратимые.

«Иран с уважением ответит на уважение, логично ответит на логику, но мы не может принимать запугивания, мы зеркально ответим на угрозу и запугивание», добавил он.

Постпред Ирана при ООН также предупредил о решительном ответе на любое ненужное действиепротив Исламской Республики.