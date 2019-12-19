Иран ожидает, что Япония возобновит импорт нефти

«Отношения Исламской Республики Иран как важной и влиятельной страны в Западной Азии с богатыми природными ресурсами с Японией, как важной и промышленно развитой страной в Восточной Азии, могут дополнять друг друга», - отметил он.

Он выразил надежду, что сотрудничество Японии, как одной из самых дружественных стран, преуспеет в преодолении нынешнего сложного пути и в развитии двусторонних экономических и торговых отношений наряду с хорошими политическими двусторонними связями.

Отношения между Тегераном и Токио основаны на доверии

Посол Исламской Республики Иран в Японии заявив, что визит президента Ирана Хасана Рухани в Токио планируется в ответ на визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран, указал, что двусторонние отношения Исламской Республики Иран и Японии всегда основывались на взаимном доверии.

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