Мусульмане должны единодушно стоять против врагов ислама

«На саммите были затронуты некоторые очень важные вопросы, которые путем единства могут помочь развитию мусульманских стран и решению проблем», - сказал он, добавив, что «бог дал много благословений исламскому миру, но мы не используем их хорошо. Напротив, иногда игнорируем эти благословений в исламском мире, в то время как ислам является религией морали и духовности», - отметил он.

«В исламском мире проводится множество встреч по вопросам солидарност и разрешения споров, и мы не ожидаем, что все проблемы будут решены за одну встречу, но эти встречи должны повысить наше внимание и найти решение проблемы», - добавил он.

«Если мы сможем решить некоторые из проблем, тогда у нас будет прекрасная возможность сделать важный шаг совместно, чтобы не позволить врагам, которые стремятся разделить мусульман, и достичь своей цели», - продолжил Рухани.

«Мы должны развивать науку и технологии в исламских странах, повышать осведомленность и доверять прошлому и тому, что наши предшественники унаследовали нам, и надеяться, что победа близка», - заключил он.

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