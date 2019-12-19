Мусульмане должны быть единодушны в борьбе против врагов ислама

«На саммите были затронуты некоторые очень важные вопросы, которые при наличии единства могут помочь развитию мусульманских стран и решению их проблем», - сказал он, добавив: «Бог обильно благословил исламский мир, но мы не используем это так, как надо. Напротив, иногда игнорируем эти благословения в исламском мире, в то время как ислам является религией высокой нравственности и духовности», - отметил он.

«В исламском мире проводится множество встреч по вопросам солидарности и разрешению споров, но мы не ожидаем, что все проблемы будут решены за одну встречу, однако подобные встречи должны привлечь наше внимание и помочь найти решение проблем», - добавил он.

«Если мы сможем решить некоторые из проблем, тогда у нас будет прекрасная возможность сделать важный шаг совместно, чтобы не позволить врагам достичь своей цели: разделить мусульман», - продолжил Рухани.

«Мы должны развивать науку и технологии в исламских странах, повышать осведомлённость народа, доверять прошлому, ценить то, что наши предшественники передали нам, и надеяться, что победа близка», - заключил он.

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