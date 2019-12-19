19 дек. 2019 г., 13:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83600810
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Иран и Малайзия будут сотрудничать в области искусственного интеллекта

Иран и Малайзия будут сотрудничать в области искусственного интеллекта

Тегеран, 19 декабря, ИРНА – Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми встретился с министром международной торговли и промышленности Малайзии Дареллом Леикингом в Куала-Лумпуре в четверг днём.

В ходе встречи стороны изучили ход сотрудничества между двумя странами в форме совместной комиссии, договорившись о том, что в Куала-Лумпуре к середине февраля следующего года будут созданы банковский, туристический, судебный и коммуникационный комитет чтобы найти оперативные решения для облегчения и ускорения процесса сотрудничества между двумя странами.

Выводы работы комитетов будут обнародованы до официального визита премьер-министра Малайзии в Тегеран следующей весной.

Министр связи и коммуникаций Ирана также предложил малазийскому министру сотрудничество университетов двух стран в области совместных исследований и разработок искусственного интеллекта.

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