Иран и Малайзия будут сотрудничать в области искусственного интеллекта

В ходе встречи стороны изучили ход сотрудничества между двумя странами в форме совместной комиссии, договорившись о том, что в Куала-Лумпуре к середине февраля следующего года будут созданы банковский, туристический, судебный и коммуникационный комитет чтобы найти оперативные решения для облегчения и ускорения процесса сотрудничества между двумя странами.

Выводы работы комитетов будут обнародованы до официального визита премьер-министра Малайзии в Тегеран следующей весной.

Министр связи и коммуникаций Ирана также предложил малазийскому министру сотрудничество университетов двух стран в области совместных исследований и разработок искусственного интеллекта.

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