19 дек. 2019 г., 12:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83600716
0 Persons

Иран осудил резолюцию ООН по поводу ситуации с правами человека в стране

Иран осудил резолюцию ООН по поводу ситуации с правами человека в стране

Тегеран, 19 декабря, ИРНА – «Резолюция ситуации с правами человека в Иране основана на избирательном, предвзятом, конфронтационном и политическом подходе, которую мы осуждаем и отвергаем», - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Аббас Мусави в ответ на одобрение резолюции прав человека против Ирана назвал поддержание резолюции сионистским режимом, который игнорирует любую норму прав человека и выступает за терроризм, экстремизм и нарушения основных прав человека, главной причиной незаконности этой резолюции.

«Политическое и инструментальное использование прав человека и применение двойных стандартов в этой области несовместимы с устойчивым развитием прав человека», - отметил он.

На заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в среду на повестке дня были резолюции Третьего комитета Ассамблеи ООН, одной из которых была резолюция по правам человека Ирана, представленная Канадой. В опросе проголосовал 81 член ООН, 30 - против, 70 воздержались, и в общей сложности 100.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 9 =