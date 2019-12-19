Иран осудил резолюцию ООН по поводу ситуации с правами человека в стране

Аббас Мусави в ответ на одобрение резолюции прав человека против Ирана назвал поддержание резолюции сионистским режимом, который игнорирует любую норму прав человека и выступает за терроризм, экстремизм и нарушения основных прав человека, главной причиной незаконности этой резолюции.

«Политическое и инструментальное использование прав человека и применение двойных стандартов в этой области несовместимы с устойчивым развитием прав человека», - отметил он.

На заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в среду на повестке дня были резолюции Третьего комитета Ассамблеи ООН, одной из которых была резолюция по правам человека Ирана, представленная Канадой. В опросе проголосовал 81 член ООН, 30 - против, 70 воздержались, и в общей сложности 100.

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