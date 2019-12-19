В ближайшее время будет запущен торговый канал Иран-Швейцария

«Ранее Швейцария запустила канал для торговли гуманитарными товарами, такими как продукты питания и лекарства, и была разрешена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) для проведения этих обменов», - отметил он.

По его словам, теперь они запускают тот же канал и получили необходимые разрешения от OFAC.

Мостофи раскритиковал политику санкций США, заявив, что Соединенные Штаты объявили, что гуманитарные товары не входят в список санкций, но на практике эти предметы были санкционированы, и ни один банк не согласился на проведение транзакций.

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