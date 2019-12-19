19 дек. 2019 г., 09:38
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News Code: 83600449
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Казахстан - хороший рынок сбыта для производителей кашанских ковров

Казахстан - хороший рынок сбыта для производителей кашанских ковров

Кашан, 19 декабря, ИРНА - Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай сказал, что Казахстан может быть замечательным рынком сбыта для производителей кашанских ковров в нынешней ситуации, так как они отвечают потребностям рынка с точки зрения вкуса и эстетики.

В ходе встречи с делегацией Кашанской торговой палаты Асхат Оразбай заявил: «Мы должны поздравить производителей кашанских ковров, ибо в целом Иран и особенно Кашан в последние годы добились значительных успехов в области высококачественного и красивого дизайна ковров», - отметил он.

«Некоторые представители этой промышленности ведут активную торговлю с Казахстаном и присутствуют в разных городах. Казахстан в культурном плане похож на Иран, и ковры там используются в каждом доме в зависимости от финансовых возможностей», - указал он.

«Финансовые возможности и покупательская способность наших людей растут, поэтому им нужны качественные товары, а иранские производители ковров могут удовлетворить эту потребность», - добавил он.

Как он отметил, Кашан является одним из наиболее важных промышленных центров в Исламской Республике Иран, и Казахстан, как друг и близкий сосед Ирана, может максимально использовать этот потенциал.

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