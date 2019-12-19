19 дек. 2019 г., 09:38
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News Code: 83600449
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Казахстан - хороший рынок для производителей ковров Кашана

Казахстан - хороший рынок для производителей ковров Кашана

Кашан, 19 декабря, ИРНА - Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай сказал, что Казахстан может быть очень хорошим рынком для производителей ковров Кашана в нынешней ситуации, потому что они отвечают потребностям рынка с точки зрения вкуса и эстетики.

В ходе встречи с делегацией Кашанской торговой палаты Асхат Оразбай заявил об этом. «Мы должны поздравить производителей ковров в Кашане, потому что в целом Иран и особенно Кашан в последние годы добились значительных успехов в области высококачественного, красивого дизайна», - отметил он.

«Некоторые владельцы этой промышленности ведут активную торговлю с Казахстаном и присутствуют в разных городах. Казахстан культурно похож на Иран, и ковры используются в каждом доме в зависимости от финансовых возможностей человека», - указал он.

«Финансовые возможности и покупательская способность наших людей растут, поэтому они ищут качественные товары, и иранские производители ковров могут ответить на эту потребность», - добавил он.

Как отметил он, Кашан является одним из наиболее важных промышленных центров в Исламской Республике Иран, и Казахстан, как дружественный и близкий сосед, может максимально использовать этот потенциал.

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