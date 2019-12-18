Посол: внешняя политика Джонсона направлена на снижение напряженности в ирано-британских отношений

"Лондон заинтересована в развитии торгово-экономических связей с Тегераном", сказал Баидинеджад в интервью ИРНА.

"После заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе между Ираном и Шестеркой, министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс назвал Иран крупнейшей инвестиционной возможностью со времен распада СССР, возвращающимся на глобальный рынок", рассказал посол.

"Поэтому если не обращать внимание на санкции (США против Ирана), то Великобритания заинтересована в расширении экономических связей с Ираном", указал он.

"Иран — страна, которая занимает особое место в мире технологий, и во многих отношениях обе стороны могут развивать сотрудничество", сказал Баидинеджад.

Кроме того, иранский посол добавил, что иран ожидает от Великобритании выполнения своих обязательств в рамках СВПД. "В условиях, когда другие члены сделки не выполняют свои обязательства, единственная эффективная мера со стороны Ирана для сохранения СВПД заключается в сокращении обязательств в рамках сделки", заключил он.

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