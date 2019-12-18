18 дек. 2019 г., 17:52
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News Code: 83599985
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Богданов и Санаи обсудили сирийское урегулирование

Богданов и Санаи обсудили сирийское урегулирование

Москва, 18 декабря. ИРНА — Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял в среду завершающего свою миссию в Москве посла Исламской Республики Иран Мехди Санаи, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая складывающуюся обстановку в Сирии. При этом была подтверждена нацеленность Москвы и Тегерана на дальнейшую координацию совместных усилий по снижению напряженности на Ближнем Востоке, в том числе в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", говорится в сообщении российского МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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